Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

GAZİANTEP'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ceren Koçman (6), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selimiye Mahallesi'nde 3 Temmuz günü 12 katlı binanın 8'inci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden komşuları, çocukları ile birlikte oturma odasında bulunan ev sahibi Özlem Erdoğan'ı uyarmak istedi. Tüm çabalara rağmen Erdoğan ve çocukları evden çıkamayınca komşuları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye, evi saran alevlere müdahale ederken, vatandaşlar ve polisler kapıyı kırarak anne Özlem Erdoğan ve çocuklarını kurtardı. Bu sırada dumandan etkilenen aile ile 5 komşusu ve 2 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

11 GÜNLÜK MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Durumu ağır olan Ceren, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada 11 gündür tedavi gören küçük Ceren, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Ceren'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.