Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ceren Koçman (6), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ceren Koçman (6), 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selimiye Mahallesi'nde 3 Temmuz günü 12 katlı binanın 8'inci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden komşuları, çocukları ile birlikte oturma odasında bulunan ev sahibi Özlem Erdoğan'ı uyarmak istedi. Tüm çabalara rağmen Erdoğan ve çocukları evden çıkamayınca komşuları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye, evi saran alevlere müdahale ederken, vatandaşlar ve polisler kapıyı kırarak anne Özlem Erdoğan ve çocuklarını kurtardı. Bu sırada dumandan etkilenen aile ile 5 komşusu ve 2 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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11 GÜNLÜK MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Durumu ağır olan Ceren, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada 11 gündür tedavi gören küçük Ceren, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Ceren'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.


Özlem Erdoğan, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangında dumandan etkilenen Ceren, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
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Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
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