Son Dakika Haberleri: Yangında Dumandan Etkilenen Engelli Genç, Öldü

Yangında Dumandan Etkilenen Engelli Genç, Öldü

1 saat önce

BURSA'da bir evde, sobanın tül perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel ve bedensel engelli Semih Yelbeyi (27), hayatını kaybetti.

Yangında Dumandan Etkilenen Engelli Genç, Öldü, System.String[]
BURSA'da bir evde, sobanın tül perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel ve bedensel engelli Semih Yelbeyi (27), hayatını kaybetti.

Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi, 6'ncı Aksu Sokak'ta dün gece Serpil Öncü'ye ait evde yangın çıktı. Aşırı ısınan doğalgaz sobasının tül perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği belirtilen Serpil Öncü'nün zihinsel ve bedensel engelli kardeşi Semih Yelbeyi, içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürüp, Semih Yelbeyi'yi çıkardı. Yoğun dumandan etkilenen Yelbeyi, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:06 Kaynak: DHA

Bursa, 3. Sayfa
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