Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

17.12.2020 11:28

Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı Sivas'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı Sivas'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

SİVAS - Sivas'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, gece saatlerinde 4 Eylül Mahallesi Kütüklü Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. S.S. isimli kadının evinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda dumandan etkilenen S.S. isimli kadın ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Kadının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı
Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı

Yangın, Eylül, Sivas, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında dumandan zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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