Son Dakika Haberleri: Yangında dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü
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Yangında dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

3 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yangın çıkan evde dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekibinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yangın çıkan evde dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekibinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatının arızalanması nedeniyle yangın çıktı.
Ünal, evden çıkarak itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yapılan kontrolde evde hareketsiz halde bulunan kediyi dışarı çıkaran ekipler, kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı.
Hayata döndürülen kedi, su ile yıkanmasının ardından veteriner kliniğine götürüldü.
Balıkesir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:21 Kaynak: AA
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