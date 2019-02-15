Yangında Dumandan Etkilenen Kişi Öldü
1 saat önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.
Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Elperek Mahallesi Yahya Kemal
Caddesi'ndeki 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yangında, evde bulunan ve dumandan etkilenen Hakan Kütük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Kütük'ün cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:56 Kaynak: AA
Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi
Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek
İşsizlik Rakamları Açıklandı
8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı