Yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

29 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındıYeşilyurt Mahallesi 4401 Sokak'ta Bedriye Babutçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındı

Yeşilyurt Mahallesi 4401 Sokak'ta Bedriye Babutçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evde dumandan etkilenen kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Yeşilyurt Mahallesi, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:35 Kaynak: AA

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