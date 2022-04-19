Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

19.04.2022 16:29
Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir aparman dairesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen şahıs itfaiye eri sırtına dışarı çıkarılarak hayatını kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir aparman dairesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen şahıs itfaiye eri sırtına dışarı çıkarılarak hayatını kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Okul Sokakta bulunan bir binanın 5. katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangında bir şahsın evde dumandan etkilendiği belirlendi.

İtfaiye eri, dumandan boğulmak üzere olan şahsı sırtlayarak dışarı çıkardı. 112 acil servis ekiplerine teslim edilen yaralı ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangını söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA

Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı
Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı
Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı
Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı
Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı
Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı
Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı

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Çiftlikköy, İtfaiye, Yangın, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangında dumandan etkilenen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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