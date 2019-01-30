Yangında Dumandan Etkilenen Suriyeli Aile Tedavi Altına Alındı
25 dakika önce
Başkentte çıkan yangında 7'si çocuk Suriye uyruklu 9 kişi dumandan etkilendi.
Başkentte çıkan yangında 7'si çocuk Suriye
uyruklu 9 kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Altındağ
ilçesi Hacı Bayram Veli
Caddesi'nde Suriye uyruklu 9 kişilik bir ailenin kiracı olarak yaşadığı iki katlı apartmanda sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Yangın sırasında evde bulunan 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, anne, baba ve 4 çocuğu ayakta tedavi ederken, 3 çocuğu Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:38 Kaynak: AA
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