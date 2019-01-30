Son Dakika Haberleri: Yangında Dumandan Etkilenen Suriyeli Aile Tedavi Altına Alındı

Yangında Dumandan Etkilenen Suriyeli Aile Tedavi Altına Alındı

25 dakika önce

Başkentte çıkan yangında 7'si çocuk Suriye uyruklu 9 kişi dumandan etkilendi.

Yangında Dumandan Etkilenen Suriyeli Aile Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Başkentte çıkan yangında 7'si çocuk Suriye uyruklu 9 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde Suriye uyruklu 9 kişilik bir ailenin kiracı olarak yaşadığı iki katlı apartmanda sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, anne, baba ve 4 çocuğu ayakta tedavi ederken, 3 çocuğu Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Altındağ, Suriye, Güncel
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