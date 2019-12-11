Yangında dumandan etkilenen yaşlı çift kurtarıldı - Son Dakika
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Yangında dumandan etkilenen yaşlı çift kurtarıldı

6 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çifti itfaiye kurtardı.

Yangında dumandan etkilenen yaşlı çift kurtarıldı, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı çifti itfaiye kurtardı.

Yangın, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 175 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen yaşlı çift, evdeki klimayla ısınırken elektrik kontağından yangın çıktı. Daireden yükselen yoğun dumanı gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulunurken, alevlerin arasından kendilerini balkona atan yaşlı çift, bulundukları yerden itfaiye aracının merdiveniyle indirildi. Sağlık ekipleri tarafından astım hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadına ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Dumandan etkilenen ve ambulanslarla hastaye kaldırılan yaşlı çiftin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


İskenderun, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:13 Kaynak: DHA
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