Yangında Dumandan Etkilenen Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
13 dakika önce
DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Selime Karcı (84), hastaneye kaldırıldı.
DENİZLİ'nin Bekilli
ilçesinde, evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Selime Karcı (84), hastaneye kaldırıldı. Yahyalar
Mahallesi, Pınar
Caddesi'ndeki Selime Karcı'ya ait tek katlı müstakil evde, saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri, dumandan etkilenen Karcı'yı dışarı çıkarıp, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Alevler, 15 dakikada söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Karcı ise ambulansla Bekilli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Karcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis
, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:22 Kaynak: DHA
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