Yangında dumandan etkilenenlere ayran önlemi
22 dakika önce
Adana'da bir oto galeride henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:41 Kaynak: İHA
'da bir oto galeride henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen çalışanlara önlem olarak ayran dağıtıldı.
Olay, merkez Seyhan
ilçesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı üzerindeki bir oto galeride meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde onlarca lüks aracın bulunduğu oto galerinin bilgi işlem odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, galerinin içerisini bir anda duman kapladı.
Çalışanlar alevleri fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen işçilere zehirlenmemeleri için önlem olarak ayran dağıtıldı.
Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor. - ADANA
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