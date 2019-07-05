Son Dakika Haberleri: Yangında dumandan etkilenenlere ayran önlemi
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Yangında dumandan etkilenenlere ayran önlemi

22 dakika önce

Adana'da bir oto galeride henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında dumandan etkilenenlere ayran önlemi, System.String[]
Adana'da bir oto galeride henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen çalışanlara önlem olarak ayran dağıtıldı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerindeki bir oto galeride meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde onlarca lüks aracın bulunduğu oto galerinin bilgi işlem odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, galerinin içerisini bir anda duman kapladı.

Çalışanlar alevleri fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen işçilere zehirlenmemeleri için önlem olarak ayran dağıtıldı.

Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:41 Kaynak: İHA
Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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