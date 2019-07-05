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Yangında dumandan etkilenenlere ayran önlemi

1 saat önce

Yangında dumandan etkilenenlere ayran önlemi Adana'da bir oto galeride sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Yangında dumandan etkilenenlere ayran önlemi
Adana'da bir oto galeride sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Dumandan etkilenen çalışanlara önlem olarak ayran dağıtıldı
İtfaiye ekipleri otogaleride çıkan yangını kontrol altına aldı
ADANA - Adana'da bir otogaleride sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Dumandan etkilenen çalışanlara önlem olarak ayran dağıtıldı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerindeki bir otogaleride meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde onlarca lüks aracın bulunduğu otogalerinin bilgi işlem odasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Galerinin içerisin bir anda duman kapladı.
Çalışanlar alevleri fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen işçilere zehirlenme önlemi olarak ayran dağıtıldı.
Otogaleride ölü ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.
Yangında dumandan etkilenenlere ayran önlemi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:17 Kaynak: İHA
İtfaiye, Adana, 3. Sayfa
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