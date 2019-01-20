Son Dakika Haberleri: Yangında Dumandan Etkilenerek Fenalaşan Köpek Böyle Hayata Döndürüldü

Yangında Dumandan Etkilenerek Fenalaşan Köpek Böyle Hayata Döndürüldü

39 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek fenalaşan köpek, itfaiye ve olay yerine gelen bir veteriner hekimin dakikalarca kalp masajı yapması ile hayata döndürülebildi.

Yangında Dumandan Etkilenerek Fenalaşan Köpek Böyle Hayata Döndürüldü, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek fenalaşan köpek, itfaiye ve olay yerine gelen bir veteriner hekimin dakikalarca kalp masajı yapması ile hayata döndürülebildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir güvenlik sistemlerinin satıldığı iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde alevler kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında dumandan etkilenen bir köpek ise fenalaştı. Fenalaşan köpeği kurtarmak için seferber olan ekipler, köpeğe ilk yardımda bulunurken, olay yerine gelen veteriner hekim ise dakikalarca köpeğe kalp masajı yaptı. Veteriner hekim tarafından yaklaşık bir dakika boyunca yapılan kalp masajı sonrasında baygın haldeki köpek gözlerini açtı.

Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile hayata döndürülen köpek tedavi altına alındı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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