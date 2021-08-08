YANGINDA ELLERİ- AYAKLARI YANDI, BACAĞI VE KALÇASI KIRILDI - Son Dakika

Manavgat yangınının en ağır darbe vurduğu mahallelerden Kalemler'de evini, hayvanları ve samanlarını kurtarmak isterken iki taraftan saran alevlerin arasında kalan Nabi Aktaş (56), hastanelerde hala tedavisi devam eden 6 kişiden biri. Aktaş'ın sağ ayak ve kalça kemiği kırıldı, her iki kol ve ayakları da yandı. Kalemler'e yangın yaklaştığında Manavgat çarşıda olduğunu belirten Nabi Aktaş, "Yangın haberi alınca bırakıp eve vardım. Yukarı bir çıktım, evimin oraya bir baktım yangın gitmiş. Zaten yangın haberini almamla yangın bölgesine varmam 15 dakika aldı. Ama 15 dakika içinde Salur tarafından çıkmış Evrenseki'yi vurmuş. Baktım yapacak bir şey yok, biraderle orman işçileri vardı yanımda. Yangın gidiyor, gitti gidecek derken oradan tepesi aşağı bir döndü, canımızı zor kurtardık. Samanı kurtarayım derken iki tarafımı ateş sardı, atladım bacağım kırıldı" dedi.

'HİÇBİR YERİ GÖREMEDİM'

Yakınlarından aldığı bilgiye göre Kalemler'in Azizler mevkiindeki evinin üst kısmının tamamen yandığını ve yıkılacağını söyleyen Aktaş, "Ben daha görmedim evimi. O günden beri burada yatıyorum. Allah devletimizden, hükümetimizden, milletimizden, sağlık çalışanlarımıza zeval vermesin, güç kuvvet versin. Evde herkes vardı, herkes mal, can kurtarma derdinde. Birkaç küçükbaş yanmış benim. Göremedim, hiçbir yeri göremedim, memleketi göremedim ben. Memleket gitti" diyerek ağladı.

'YATTIĞIM YERDEN İZLEYEBİLİYORUM'

Hastanede kendisini bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Bekir Pakdemirli ve Murat Kurum ile Antalya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik'in ziyarete geldiğini de anlatan Aktaş, "Allah onlardan bin kere razı osun. Hatta dün ev konusunda aradılar beni. Ben yattığım yerden izleyebiliyorum, görebiliyorum. Millet ateşle uğraşıyor. Haberlerden takip ediyorum, gelen vatandaşın söylediklerinden dinleyebiliyorum" dedi.

BİR-İKİ GÜNE TABURCU EDİLECEK

Hastanın hem bacak hem kalça kırığı, hem de iki kol ve ayaklarında ikinci derecede yanıklar olduğunu anlatan ortopedi ve genel cerrah uzmanları ise diğer hastalarla birlikte durumlarının iyi olduğu, kırıklarla ilgili takibin devam ettiğini kaydetti. Yanıklarla ilgili de gerekli tedavilerin yapıldığını belirten doktorlar, bir-iki gün içerisinde taburcu edilebilecek duruma gelineceği bilgisini verdi.