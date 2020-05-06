Yangında ev küle döndü - Son Dakika

Yangında ev küle döndü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, evi kullanılmaz hale getirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, evi kullanılmaz hale getirdi.

Yangın, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Ahmet Sarıgül'e ait iki katlı evde kimsenin olmadığı esnada, ilk belirlemelere göre bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören komşuları itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Gölbaşı Belediyesi ve Besni Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangın yerine giderek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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