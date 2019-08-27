Son Dakika Haberleri: Yangında ev kullanılmaz hale geldi
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Yangında ev kullanılmaz hale geldi

40 dakika önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evi çatı katı ve üst katında yangın çıktı.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evi çatı katı ve üst katında yangın çıktı. Evin yanan bölümleri kullanılmaz hale geldi.


Yangın, bugün öğle saatlerinde Gülalan Mahallesinde meydana geldi. Selahattin Kaymakçı'ya ait evin üst katında ve çatısında başlayan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman ekipleri müdahale etti. Alevler müdahalenin ardından söndürülürken, soğutma çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, evin üst bölümleri kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaymakçı, Denizli, Buldan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:06 Kaynak: İHA
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