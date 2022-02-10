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Yangında evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yangında evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı

10.02.2022 15:20
Yangında evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı

Uşak'ta, bir depoda çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve bu sırada dumandan etkilenen anne ile 2 yaşındaki kızı merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Uşak'ta, bir depoda çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan ve bu sırada dumandan etkilenen anne ile 2 yaşındaki kızı merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın bodrum katında, kullanılmayan bazı malzemelerin konulduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Binanın ikinci katındaki dairede mahsur kalan Yasemin Yüksel ile 2 yaşındaki kızı İkra Yüksel, itfaiye ekipleri ve vatandaşların desteğiyle merdiven yardımıyla evin balkonundan indirildi.

Dumandan etkilenen anne ve kızı ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yangına müdahale ederken hafif şekilde elinden yaralanan itfaiye çavuşuna ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Binayı saran duman ise fanlarla tahliye edildi.

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Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangında evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangında evde mahsur kalan anne ve kızını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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