Son Dakika Haberleri: Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı
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Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

6 saat önce

Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardıMANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dairede mahsur kalan Nusret Candan (25) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turan Mahallesi Yapıncak Sokak 7 numaradaki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, bugün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Evde Nusret Candan'ın mahsur kaldığını öğrenen ekipler, dairenin kapısını kırarak odadaki genci kurtardı. Dumandan etkilenen Candan, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Candan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Nusret Gökçe, Turgutlu, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
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