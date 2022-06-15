Yangın, Menderes mahallesinde 2 katlı binanın alt katında sabah erken saatlerde meydana geldi. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, bir taraftan da içerde mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler

Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Karahisar, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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