Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

15.06.2022 11:50
Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan ev yangınında içerde mahsur kalan yaşlı vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan ev yangınında içerde mahsur kalan yaşlı vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Menderes mahallesinde 2 katlı binanın alt katında sabah erken saatlerde meydana geldi. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, bir taraftan da içerde mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler

evde yalnız yaşadığı öğrenilen Mevlüt Çelik'i (66) kurtardı. Dumandan etkilenen Çınar ardından olay yerine çağrılan ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

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Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Karahisar, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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