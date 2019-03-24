Son Dakika Haberleri: Yangında Evden Çıkamayan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Yangında Evden Çıkamayan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

45 dakika önce

Edirne'de bir evde çıkan yangında, evden çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edirne'de bir evde çıkan yangında, evden çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zindanaltı mevkisinde, 4 katlı bir apartmanın çatı katından henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haberi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası yapılan araştırmada, evde yalnız yaşayan Mukaddes Güçyener'in (80) hayatını kaybettiği belirlendi.

Güçyener'in cenazesi Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:04 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti Rezidansın 9'uncu Katından Düşen Ebru'nun Son Mesajı Ortaya Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 18:49:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında Evden Çıkamayan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]