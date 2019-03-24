Yangında Evden Çıkamayan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
45 dakika önce
Edirne'de bir evde çıkan yangında, evden çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edirne
'de bir evde çıkan yangında, evden çıkamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zindanaltı mevkisinde, 4 katlı bir apartmanın çatı katından henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haberi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonrası yapılan araştırmada, evde yalnız yaşayan Mukaddes Güçyener'in (80) hayatını kaybettiği belirlendi.
Güçyener'in cenazesi Edirne Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:04 Kaynak: AA
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