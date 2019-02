Yangında Evi Kül Olan Aile Yardım Bekliyor

DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz hafta elektrik kablolarından çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor. Evi yanan kadın 15 yıllık emeklerinin yarım saatte kül olduğunu belirtirken, 65 yaşındaki gözü yaşlı anneleri ise çocuklarının ve torunlarının giyecek kıyafetlerinin bile kalmadığını söyledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi 2404 Sokak'ta geçtiğimiz Çarşamba günü Ayhan Erkaya'ya ait 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Elektrik kablolarında oluşan kısa devre sonucu çıktığı belirlenen yangında Erkaya'nın 3 çocuğu ve eşiyle yaşadığı ev itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Erkaya, okula giden çocuklarını akrabalarının yanına gönderirken, kendi ise eşi ile birlikte kardeşi Sabit'in yanında kalıyor. Yangında kullanılamaz hale gelen evin ikinci katını yıkan aile, 15 yılda emek verip parça parça yaptıkları evin yenisini yapabilmek için yardım bekliyor.

"Yavrularımın giyecek kıyafeti bile kalmadı"

Yangın anını anlatan Ayhan Erkaya'nın annesi Rukiye Erkaya (65), yangının çok kısa sürede büyüdüğünü belirtti. Çocuklarının ve torunlarının giyecek kıyafetlerinin bile kalmadığını aktaran Rukiye Erkaya, "Her şeye ihtiyacımız var, para, kiremit, taş, tuğla, her şeye. Yavrularımın sırtında giyecek kıyafetleri kalmadı. Yardım yapılmazsa durumumuzu Allah bilir. Allah önce sağlık versin, ne yapalım, gerisini Allah'tan başka kimse bilmiyor. Bir şekilde çalışır yaparız. 5 kişi evsiz kaldı, yazık değil mi? Gözlerine bakmaya kıyamıyoruz" dedi.

"15 senede parça parça yaptığımız evimiz yarım saatte kül oldu"

Şu an eşiyle birlikte kardeşinin evinde kaldıklarını, çocuklarının ise köyde akrabalarının yanında olduğunu aktaran Sultan Erkaya, çocuklarını getirebilmek için toparlanmaya ihtiyaçları olduğunu kaydetti. 15 senedir aynı evde yaşadıklarını belirten Erkaya, "Eve girdiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu, yavaş yavaş tüm eksiklerimizi giderdik. 15 senede parça parça yaptığımız evimiz yarım saatte kül oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Maddi yardım ve dua bekliyoruz. 3 çocuğum var, eşim çalışıyor ben ev hanımıyım" dedi.

