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Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı - Son Dakika

Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı

03.01.2022 09:04

Antalya'da gecekonduda çıkan ve bir anda tüm evi saran yangın evi küle çevirdi. Yangın sırasında ev içerisinde eşyalarını kurtarmaya çalışan ev sahibi Cemil Dürgen, ellerinde ve başında oluşan yanıklara rağmen dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döktü. Dürgen ile dumandan etkilenen oğlu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonaklar Mahallesi 4402 sokak üzerinde yer alan Cemil Dürgen'e ait gecekonduda, elektrikli ısıtıcıdan çıktı. İşe gitmeye hazırlanan Cemil Dürgen, elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra eşi Semire Dürgen, oğulları Kadir M. ve Semir M. ile birlikte bahçeye çıktı.

ALEVLERE TESLİM OLAN GECEKONDUDA CAN PAZARI

Bu esnada evinden alevler yükseldiğini gören Cemil Dürgen ve ailesi, panikle yangını söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesiyle birlikte evden bazı eşyalarını kurtarmaya çalışan aile, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

ALEVLERE TESLİM OLAN GECEKONDUDA CAN PAZARI

DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Bu esnada eve girmeye çalışan Cemil Dürgen'i polis mumurları engelleyerek evden uzaklaştırdı. Ellerinde ve başında yanıklar oluşan Dürgen, evine bakarak dizlerinin üzerinde alnını yere koydu. Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, "İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde, ne oldu bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim abi. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim?" dedi.

BİR OĞLU HASTANEYE, KARISI VE DİĞER OĞLU KONTROL ALTINA ALINDI

Başı ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen ile dumandan etkilenen Kadir M., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir M. kontrol amaçlı ambulansa alınıp tedavi edildi. Yangında ev küle döndü, içerideki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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112 Acil, İtfaiye, Polis, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı - Son Dakika
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