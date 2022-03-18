Yangında evi küle dönen yeni evli çift, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Yangında evi küle dönen yeni evli çift, gözyaşlarına boğuldu

18.03.2022 12:26
Yangında evi küle dönen yeni evli çift, gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da henüz yeni evlenen Ayfer-Adem Sağlam çiftinin evi, alev alev yandı.

Antalya'da henüz yeni evlenen Ayfer- Adem Sağlam çiftinin evi, alev alev yandı. Gözü önünde küle dönen evini eşine sarılarak izleyen Ayfer Sağlam, "Uyuyordum, rüzgar sesi sandım. Bir baktım yangın çıkmış" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, 11.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2281 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın zemin katında Ayfer - Adem Sağlam çiftine ait dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeni evlenen Sağlam çiftinin, henüz yeni taşındıkları evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Sağlam çifti ile apartman sakinleri yangına müdahale etmek istese de, alevler bir anda evi sardı. Apartmandakileri sokağa döken yangının, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşine sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Binaya gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye çalışırken, çiftten Adem Sağlam, itfaiye erlerinin evin içine girmesi için telkinde bulundu. Ayfer Sağlam ise, evin yanışını gözyaşlarıyla eşine sarılarak izledi. Komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan yeni gelin, "Ben uyuyordum. Rüzgar sesi sandım, bir baktım yangın çıkmış. Neden dolayı çıktığını bilmiyorum. Daha birkaç ay önce evlendik" dedi.

"Eşyalarının daha taksitlerini ödüyorlar"

Çiftin komşusu ise, "Daha eşyalarının taksitlerini ödüyorlar" diye konuştu.

Kedisini kucağına alıp yalın ayak dışarı çıkan apartman sakinlerinden Betül Orhan da, "Dumandan dolayı zor indim aşağıya ama çok şükür indim" dedi.

Dumandan etkilenen Ayfer Sağlam'a, ambulansta oksijen verilirken, yangının çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor. - ANTALYA

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Adem Sağlam, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında evi küle dönen yeni evli çift, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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