Son Dakika Haberleri: Yangında evini kaybeden aileye Kızılaydan yardım
Son Dakika Güncel Yangında evini kaybeden aileye Kızılaydan yardım

Yangında evini kaybeden aileye Kızılaydan yardım

1 saat önce

Düzce'de yaklaşık 2 ay önce meydana gelen yangında evleri tamamen yanan aileye Türk Kızılayı konteyner ev yardımında bulundu.

Yangında evini kaybeden aileye Kızılaydan yardım, System.String[]

Düzce'de yaklaşık 2 ay önce meydana gelen yangında evleri tamamen yanan aileye Türk Kızılayı konteyner ev yardımında bulundu.

Yığılca ilçesine bağlı Hacıyeri köyünde meydana gelen yangında, 2 katlı evi tamamen yanan Hayrullah Ilgın'a, Türk Kızılayı Düzce Şubesi tarafından konteyner ev verildi.

Belediye Başkanı Rasim Çam, yaptığı açıklamada, evi yanan ailenin ilk günden beri yanında olduklarını söyledi.

Türk Kızılayının her zaman mazlumun yanında olduğunu aktaran Çam, şöyle konuştu:

"Hacıyeri köyünde meydana gelen yangının yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Özel İdare ekiplerimiz alanda çalışmalarını tamamladı. Türk Kızılayından gelen konteyner desteğini de aileye ulaştırdık. Türk Kızılayı Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın'a ve Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Müdürü Zafer Kamber'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Hayrullah Ilgın da "Sebep olanlardan Allah razı olsun. Devletimize, Türk Kızılayına, Belediye Başkanımız Rasim Çam'a ve ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılayı, Rasim Çam, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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