Son Dakika Haberleri: Yangında evleri kül olan 8 kişilik aile sokakta kaldı
Son Dakika Güncel Yangında evleri kül olan 8 kişilik aile sokakta kaldı

Yangında evleri kül olan 8 kişilik aile sokakta kaldı

7 saat önce

Yunak ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın sonrası çift katlı kargir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında evleri kül olan 8 kişilik aile sokakta kaldı, System.String[]

Yunak ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın sonrası çift katlı kargir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangından sonra 8 çocuklu Keskin ailesi, hasta ve yaşlı anneleriyle komşularına sığındı.

Edinilen bilgiye göre Yunak'a 30 kilometre uzaklıktaki Turgut Mahallesi'nde Kemal Keskin'e (35) ait olan evde ikinci katta bulunan elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evsiz kalan anneleriyle birlikte biri bebek, 5 çocuk sahibi Kemal ve Emine Keskin (25) çifti yetkililerden yardım bekliyor.

Köyde eşe dosta yardım ederek ve bazı günlerde de inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan baba Kemal Keskin, yangın sırasında evde olmadığını, evde yangın çıktığını arkadaşının telefonla haber verdiğini söyledi.

Eve geldiğinde evini tamamen yanmış olarak bulduğunu ifade eden Keskin, "Eşim müdahale etmeye çalışmış ama onlar da hiçbir şey yapamamış, ailem de yangın çıktığını fark etmemiş, onlara da yan komşular sizin üst katta yangın var evi boşaltın demişler. Eşimde 2 buçuk aylık bebeğimizi, yaşlı annemi ve diğer çocuklarıda alarak kendilerini dışarı atmışlar." dedi.

Hiçbir gelir kaynağı olmadığını belirten Keskin yetkililerden yardım istedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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