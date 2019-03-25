Son Dakika Haberleri: Yangında Evleri Yanan Aileye Sevgi Eli Sahip Çıkacak

Yangında Evleri Yanan Aileye Sevgi Eli Sahip Çıkacak

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçtiğimiz hafta sonu Sarayköy ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında evleri yanarak kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret ederek, aileye temennilere bulunup Büyükşehir Sevgi Eli aracılığı ile yangının yaralarının sarılacağını söyledi.

Yangında Evleri Yanan Aileye Sevgi Eli Sahip Çıkacak, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçtiğimiz hafta sonu Sarayköy ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında evleri yanarak kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret ederek, aileye temennilere bulunup Büyükşehir Sevgi Eli aracılığı ile yangının yaralarının sarılacağını söyledi.

Sarayköy İlçesinin Hasköy Mahallesi'nde geçen cumartesi günü sabaha karşı meydana gelen talihsiz olayda İsmail Heybeli'ye ait 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı talihsiz olayın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, evli ve 2 çocuk babası İsmail Heybeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Zolan, olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, yangının yaralarının Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli aracılığı ile sarılacağını söyledi. Ziyaretin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, aileye sağlanacak destekle ilgili işlem başlattı. Heybeli ailesine kısa süre içerisinde destek sağlanacağı ifade edildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

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