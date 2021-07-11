Son dakika haberleri: Yangında evlerini kaybettiler - Son Dakika

Yangında evlerini kaybettiler

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında evi kül olan aile yetkililerden yardım bekliyor

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında evi kül olan aile yetkililerden yardım bekliyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, geçtiğimiz günlerde Koyulhisar ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. H.Y.'ye ait ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmeyi başardı. Yangında H.Y.'nin oğlu Ö.Y. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ö.Y.'nin vücudunun yüzde 50 sinde yanık olduğu öğrenildi. Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında tüpün patlaması sonucu da bir itfaiye eri yaralandı. Olayda evleri kullanılmaz hale gelen aile yetkililerden yardım bekliyor. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülürken olayla ilgili inceleme sürüyor.