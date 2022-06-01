YANGINDA HARAP OLAN TARİHİ CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR - Son Dakika
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YANGINDA HARAP OLAN TARİHİ CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

01.06.2022 10:30

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nin cumhuriyet ile yaşıt tek camisi, geçen yıl çıkan büyük yangında hasar görünce yıkıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nin cumhuriyet ile yaşıt tek camisi, geçen yıl çıkan büyük yangında hasar görünce yıkıldı. Sadece minaresi kalan cami, 2 katlı olarak Selçuklu mimarisine uygun inşa ediliyor.

Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da çıkıp, 10 gün devam eden orman yangınında 59 mahalle etkilendi, 7 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sınır ilçeler İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'taki ormanlara da zarar verdi. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen yangında, 70 bin hektar alan yandı. Yangının en fazla hasar verdiği mahallelerden biri Kalemler diğeri Karaöz oldu. Karaöz Mahallesi'nde çok sayıda konut hasar görürken, yıkım işlemleri sonrası yeni binalar da yükselmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yangın mağdurları için TOKİ iş birliğiyle yaptığı evlerin mimarisini bölgeye özgü hazırladı.

CUMHURİYET İLE YAŞIT CAMİ

Hasar gören yerlerden biri de Karaöz Mahallesi'nin cumhuriyet ile yaşıt tek camisi oldu. Mahallenin girişindeki caminin yanmış halini gören Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıkılıp yenilenmesi talimatını verdi. Yıkılan caminin hafriyatı taşındı, alanda düzenlemeler yapıldı ve geride minaresi kaldı. 70 metrekarelik cami ihtiyacı karşılaması için etrafındaki arsalar kamulaştırıldı. 120 metrekareye çıkarılan alana 2 katlı Selçuklu mimarisine uygun cami inşası yapılıyor. Temeli tamamlanan caminin inşaatının kısa sürede bitirileceği öğrenildi.

'CAMİ HIZLA YÜKSELİYOR'

Karaöz Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Yıldırım, caminin cumhuriyet ile yaşıt olduğunu belirterek, "Tarihi bir camiydi. Yanınca yıkılıp yenilenmesine karar verildi. Umarım, 1-2 ay içinde camimizin inşaatı biter" dedi.

Mahalleliden Ahmet Canlı (75) da "Camimiz iyiydi. Kısa sürede yapılmasını istiyoruz. Sıkça gelir burada ibadet ederdim" diye konuştu.

Makbule Öksüz ise yangından üzerindeki kıyafetlerle kurtulduğunu, evi dahil mahallenin büyük kısmının yandığını söyledi. Caminin yanmasına da üzüldüğünü anlatan Öksüz, "Mahallemizin tek camisi. Yanmasa iyiydi. Yerine yenisi yapılıyor" dedi.

Çalışmaların iyi gittiğini ve kısa sürede mahallede zarar gören yapıların yenilendiğini belirten Bekir Özer, "Cami hızla yükseliyor. İnşallah kısa sürede tamamlanır" diye konuştu. (DHA)

YANGINDA HARAP OLAN TARİHİ CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
YANGINDA HARAP OLAN TARİHİ CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
YANGINDA HARAP OLAN TARİHİ CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
YANGINDA HARAP OLAN TARİHİ CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
YANGINDA HARAP OLAN TARİHİ CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
YANGINDA HARAP OLAN TARİHİ CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
YANGINDA HARAP OLAN TARİHİ CAMİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

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Kaynak: DHA

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