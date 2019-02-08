Son Dakika Haberleri: Yangında Hastanelik Olan Genç Hayatını Kaybetti

Yangında Hastanelik Olan Genç Hayatını Kaybetti

41 dakika önce

Kahramanmaraş'ta geçen hafta pazar günü bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Yangında Hastanelik Olan Genç Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kahramanmaraş'ta geçen hafta pazar günü bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 3 Şubat Pazar günü Doğukent Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Merve K. (24), A.K. (4), Furkan G. (24), Nagehan (24) ve Emre Güzel (22) dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. Emre Güzel ise yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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