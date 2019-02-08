Yangında Hastanelik Olan Genç Hayatını Kaybetti
41 dakika önce
Kahramanmaraş'ta geçen hafta pazar günü bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiden biri hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
'ta geçen hafta pazar günü bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiden biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 3 Şubat Pazar günü Doğukent Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen Merve K. (24), A.K. (4), Furkan G. (24), Nagehan (24) ve Emre Güzel (22) dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. Emre Güzel ise yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:31 Kaynak: İHA
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