Yangında hayatını kaybeden baba ve kızı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde sobayı yakmak için dökülen benzinin parlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Seyfi Altın (45) ve kızı Rabia Su Altın (4), son yolculuğuna uğurlandı.

Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde 704. Sokak üzerinde dün gece, evlerinde sobayı tutuşturmak için dökülen benzinin parlaması üzerine çıkan yangında, Seyfi Altın ve kızı Rabia Su Altın hayatını kaybederken, Mirza Altın (10) yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Mirza Altın, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mirza Altın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Seyfi Altın'ın hamile olan eşinden ayrı yaşamaya başladığı, hafta sonu vakit geçirmek için çocuklarını yanına aldığı öğrenildi.

Yangında yaşamlarını kaybeden Seyfi Altın ile kızı Rabia Su Altın'ın cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Türkçaybaşı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

- Sakarya