Son Dakika Haberleri: Yangında Hayatını Kaybeden Bebek, Toprağa Verildi

Yangında Hayatını Kaybeden Bebek, Toprağa Verildi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta dün gece saatlerinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 aylık Cemal Assaf'ın cenazesi toprağa verildi.

Yangında Hayatını Kaybeden Bebek, Toprağa Verildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta dün gece saatlerinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 aylık Cemal Assaf'ın cenazesi toprağa verildi.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde Suriyeli ailelerin yaşadığı evde çıkan yangın sonrası ailenin en küçük bireyi iki aylık Cemal Assaf hayatını kaybetti. Bebeğin dedesi Cemal Assaf, annesi İman Assaf ve amcası Halit Assaf da çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmış kontrollerin ardından taburcu edilmişti.

İki aylık bebeğin cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Suriyeli bebek Cemal Assaf, Şeyhadil Camii'ne kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:25 Kaynak: İHA

Onikişubat, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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