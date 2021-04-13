Yangında hayatını kaybeden ev sahibi elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde bulundu - Son Dakika

Dün saat 18.00 sıralarında, Körfez Güney Mahallesi Eriş Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Alevler kısa sürede evi kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

EVDE ERKEK CESEDİ BULDULAR

İtfaiye ekipleri ev içerisinde yaptıkları aramada yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. Ölen kişinin evde oturan Ercan Dublacı olduğu belirlendi. Ercan Dublacı'nın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLIYMIŞ

Kağıt toplayarak geçimini sağlayan, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilen Dublacı'nın elleri ve ayaklarının zincirle bağlandığı ortaya çıktı. Polis, Ercan Dublacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.