Yangında hayatını kaybeden genç müzisyenin ölümüne ilişkin davada mütalaa

Savcı, sanığın müebbet hapsini istedi

İSTANBUL Kadıköy'de bir binada çıkan yangında 20 yaşındaki müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, tutuklu sanık Mahmut Sağır'ın "yangın çıkartarak muhtemel kastla öldürme" suçundan müebbet hapsini istedi. Tutuksuz sanığın ise tüm suçlardan beraati talep edildi.

Kadıköy'de bulunan bir binada 29 Haziran 2021 tarihinde çıkan yangında Yusuf Can Döğüşçü'nünhayatını kaybetmesine ilişkin, yangını çıkardığı tespit edilen 2 sanığın "yangın çıkarmak suretiyle ihtimal kastla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "yakarak mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından ise 11'er yıla hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Sağır, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, tutuksuz sanık Burak Kaya ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Problemli bir kişi olduğu için aparta gelmesini sakıncalı görüyorduk"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Oğuz K., sanıklarla aynı odada kaldığını söyleyerek, "Mahmut Sağır isimli şahıs cezaevine girmişti. Burak K. isimli şahıstan Mahmut'un cezaevinden çıkacağı bilgisini aldım. Mahmut Sağır isimli şahıs problemli bir kişi olduğu için ve tekrar aparta gelmesini sakıncalı gördüğümüz için daireyi kiralayan kişi olan Sadullah Ö. ile iletişime geçtik. Kendisinin getirilmemesi konusunda ricada bulunduk. Sadullah Ö. kendisi ile iletişime geçmiş, sabah gideceğini öğrenmiş" dedi.

"Mahmut evi yakmış, Yusuf içeride kaldı"

Akşam saat 22.00 sıralarında bilgi almak için oda arkadaşı Burak Kaya'yı aradığını fakat telefonu Mahmut Sağır'ın açtığını kaydeden tanık Karataş, "Mahmut'a sabah ayrılıp ayrılmayacağını sorduğumda 'Ben sana ne yaptım' dedi. Ben de 'Orası sana göre bir yer değil, sen sorunlu bir insansın' dedim. Sonrasında bütün gece beni aradı, mesaj attı. Sağı solu kırmış, dökmüş bunların da fotoğraflarını attı. Sabah saatlerinde başka bir arkadaşım beni arayarak 'Mahmut evi yakmış, Yusuf içeride kaldı' dedi. Olay yerine gittiğimde her taraf yanmıştı" diyerek sanıklar ile Yusuf Can Döğüşçü arasında bir husumet bulunmadığını söyledi.

Savcı, müebbet hapis cezası istedi

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Mahmut Sağır'ın "yangın çıkartarak muhtemel kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istenirken, Sağır'ın "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin yangın çıkararak tehlikeye sokulması" suçlarından ise beraati talep edildi. Savcı, tutuksuz sanık Burak Kaya'nın ise üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraatini istedi. Bunun üzerine söz alan tutuklu sanık Mahmut Sağır, "Ayrıntılı savunmamı avukatım yapacaktır" diyerek tahliyesini istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme ara kararında, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verdi. Tutuklu sanık Mahmut Sağır'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.