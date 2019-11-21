Son Dakika Haberleri: Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı - Son Dakika

Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı

6 saat önce

Bayburt'un Maden köyünde meydana gelen yangında halalarıyla birlikte hayatını kaybeden iki küçük çocuktan geriye babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı, System.String[]

Bayburt'un Maden köyünde meydana gelen yangında halalarıyla birlikte hayatını kaybeden iki küçük çocuktan geriye babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.


Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden köyünde 2 katlı evde çıkan yangında 2'si çocuk 1'i engelli olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden Bekir (5) ve Ecrin Beyaz'dan (8) geriye babaları Rıdvan Beyaz ile çektirdikleri fotoğraf kaldı. Hayatını kaybeden 3 kişi yarın Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verilecek. - BAYBURT

Bayburt, Maden, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:13 Kaynak: İHA
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