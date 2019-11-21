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Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı
6 saat önce
Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldıBAYBURT - Bayburt'un Maden köyünde meydana gelen yangında halalarıyla birlikte hayatını kaybeden iki küçük çocuktan geriye babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:11 Kaynak: İHA
Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı
BAYBURT - Bayburt'un Maden köyünde meydana gelen yangında halalarıyla birlikte hayatını kaybeden iki küçük çocuktan geriye babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.
Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden köyünde 2 katlı evde çıkan yangında 2'si çocuk 1'i engelli vatandaş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden Bekir ve Ecrin Beyaz'dan geriye babaları Rıdvan Beyaz ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.
Hayatını kaybeden 3 kişi yarın Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verilecek.
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