Yangında hayatını kaybeden iki küçük kardeşten geriye fotoğrafları kaldı

BAYBURT - Bayburt'un Maden köyünde meydana gelen yangında halalarıyla birlikte hayatını kaybeden iki küçük çocuktan geriye babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden köyünde 2 katlı evde çıkan yangında 2'si çocuk 1'i engelli vatandaş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden Bekir ve Ecrin Beyaz'dan geriye babaları Rıdvan Beyaz ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Hayatını kaybeden 3 kişi yarın Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verilecek.