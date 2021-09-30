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Son dakika haber! Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haber! Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

30.09.2021 16:39

Son dakika habere göre Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi Balıkesir'de yangında hayatını kaybeden iş adamı Nazif Baran toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

BALIKESİR - Balıkesir'de yangında hayatını kaybeden iş adamı Nazif Baran toprağa verildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesinde kendisine ait otelin bahçesindeki ahşap evde dün sabah saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 47 yaşında 1 çocuk babası Nazif Baran, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye meclis üyeleri, iş adamları ve çok sayıda seveni katıldı. Koca Camide kılınan cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığında toprağa verildi.

Son dakika haber! Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Son dakika haber! Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Son dakika haber! Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Son dakika haber! Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Son dakika haber! Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Son dakika haber! Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Son dakika haber! Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi

Ören Mahallesi, Balıkesir, İş Adamı, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi - Son Dakika


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