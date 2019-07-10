Yangında hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi
42 dakika önce
Samsun'da halı mağazası yangınında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi.
Samsun Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:44 Kaynak: İHA
'da halı mağazası yangınında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat
Caddesi'nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kaya
'ya (72) ait Selçuk
Halı adlı mağazada yangın çıktı. Bu sırada iş yeri sahibi Abdullah Kaya önce iş yerinden kendisini dışarı attı daha sonra da halılarını kurtarmak için iş yerine geri girdi. Bu sırada alevler bir anda etrafı sarınca içeride mahsur kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Abdullah Kaya'yı iş yerinden baygın halde çıkardı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Kaya, dün hayatını kaybetti.
Abdullah Kaya için bugün Kadıköy
Mahallesi Süleyman Çelebi
Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Derecik
Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAMSUN
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