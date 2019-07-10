Son Dakika Haberleri: Yangında hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yangında hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi

42 dakika önce

Samsun'da halı mağazası yangınında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi, System.String[]
Abdullah Kaya, Samsun, 3. Sayfa
Samsun'da halı mağazası yangınında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kaya'ya (72) ait Selçuk Halı adlı mağazada yangın çıktı. Bu sırada iş yeri sahibi Abdullah Kaya önce iş yerinden kendisini dışarı attı daha sonra da halılarını kurtarmak için iş yerine geri girdi. Bu sırada alevler bir anda etrafı sarınca içeride mahsur kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Abdullah Kaya'yı iş yerinden baygın halde çıkardı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Kaya, dün hayatını kaybetti.

Abdullah Kaya için bugün Kadıköy Mahallesi Süleyman Çelebi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla döven gelin serbest TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı Şule Çet davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:27:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında hayatını kaybeden iş yeri sahibi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]