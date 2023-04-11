Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar ortaya çıktı

11.04.2023 20:30

Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar ortaya çıktı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yangında çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye erinin düşme anı ortaya çıktı.

Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar ortaya çıktı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yangında çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye erinin düşme anı ortaya çıktı.

4 Nisan günü meydana gelen olayda, Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İtfaiye erinin düşme anı saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, itfaiye erinin çatıda yangına müdahale etmesi ve ardından çatının çökmesi neticesinde düşmesi yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar ortaya çıktı Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar ortaya çıktı

Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar ortaya çıktı - Son Dakika


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