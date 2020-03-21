Yangında hayatını kaybeden itfaiyeci toprağa verildi - Son Dakika
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Yangında hayatını kaybeden itfaiyeci toprağa verildi

7 saat önce

İSTANBUL'da çıkan iş yeri yangınına müdahale sırasında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Recep Tekin, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybeden itfaiyeci toprağa verildi, System.String[]

İSTANBUL'da çıkan iş yeri yangınına müdahale sırasında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Recep Tekin, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında plastik malzemeleri üreten iş yerinin deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri Recep Tekin ve Gökhan İlyas yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Recep Tekin'in cenazesi, Bayrampaşa Altıntepsi İtfaiye İstasyonu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Sinop'un Boyabat ilçesine gönderildi. Tekin için burada cenaze töreni düzenlendi. Tekin için saat 11.00'de Boyabat Büyük Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaz sırasında vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle önlem aldığı görüldü. Namazın ardından Recep Tekin, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Recep Tekin, İtfaiye, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:01 Kaynak: DHA

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