Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden küçük Enes defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden küçük Enes defnedildi

02.04.2022 15:43

Son dakika haberi: Yangında hayatını kaybeden küçük Enes defnedildi Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Enes Güler gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında hayatını kaybeden küçük Enes defnedildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Enes Güler gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Enes'in annesi "Enes beni niye bırakıp gittin" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, dün ilçeye bağlı Yarenler Mahallesi 8002 Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Evde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı, içerde yalnız olan 3 yaşındaki Enes Güler, baygın olarak itfaiye tarafından dışarı çıkartıldı. Çocuk, hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 3 yaşındaki Enes, hastanede yapılan tüm müdahalelere müdahaleye rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bugün otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi morgdan alınarak Alata Mezarlığına götürüldü. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından küçük Enes gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze defni esnasında güçlükle ayakta duran anne Elif Güler, "Enes beni niye bırakıp gittin" diyerek ağıt yaktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden küçük Enes defnedildi
Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden küçük Enes defnedildi
Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden küçük Enes defnedildi
Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden küçük Enes defnedildi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi Son dakika haberleri... Kazada hayatını kaybeden genç defnedildi Son dakika haber: EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haber: EVDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden küçük Enes defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:18 Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladı: Bu Rus konvoyu imha edildi
15:07 Görüştüğü erkeğin kız arkadaşı hem dövmüş hem dayağı kayda almıştı! Mağdur genç kız: Can güvenliğim yok
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 16:16:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden küçük Enes defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement