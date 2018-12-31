Yangında Hayatını Kaybeden Vatandaşın Ailesine Kaymakamdan Ziyaret
1 saat önce
Taraklı Kaymakamı Okan Dağlı, tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden Turgay Çamdibi'nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Taraklı
Kaymakamı Okan Dağlı
, tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden Turgay Çamdibi
'nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Sakarya
'nın Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesi
'nde meydana gelen yangında kas hastası engelli vatandaş Turgay Çamdibi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay üzerine Taraklı Kaymakamı Okan Dağlı acılı aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Kaymakam, yanan evde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Dağlı, mahalle sakinleri ile bir süre sohbet ederek, acılarına ortak oldu. Acılı aileye baş sağlığı dileyen Okan Dağlı kaymakamlık olarak kendilerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ziyarete Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Serkan Yılmaz
'da eşlik etti. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:43 Kaynak: İHA
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