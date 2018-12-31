Son Dakika Haberleri: Yangında Hayatını Kaybeden Vatandaşın Ailesine Kaymakamdan Ziyaret

Yangında Hayatını Kaybeden Vatandaşın Ailesine Kaymakamdan Ziyaret

1 saat önce

Taraklı Kaymakamı Okan Dağlı, tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden Turgay Çamdibi'nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Yangında Hayatını Kaybeden Vatandaşın Ailesine Kaymakamdan Ziyaret, System.String[]
Taraklı Kaymakamı Okan Dağlı, tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden Turgay Çamdibi'nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen yangında kas hastası engelli vatandaş Turgay Çamdibi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay üzerine Taraklı Kaymakamı Okan Dağlı acılı aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Kaymakam, yanan evde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Dağlı, mahalle sakinleri ile bir süre sohbet ederek, acılarına ortak oldu. Acılı aileye baş sağlığı dileyen Okan Dağlı kaymakamlık olarak kendilerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ziyarete Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Serkan Yılmaz'da eşlik etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:43 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi

Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:43:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında Hayatını Kaybeden Vatandaşın Ailesine Kaymakamdan Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]