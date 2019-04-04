Son Dakika Haberleri: Yangında Hayatları Kaybeden Yaşlı Çift Toprağa Verildi

Yangında Hayatları Kaybeden Yaşlı Çift Toprağa Verildi

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde, iki gün önce ahşap evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, iki gün önce ahşap evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Taşova Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Gülahmet Yüksel (83) ve eşi Gülhanım Yüksel'in (75) cenazeleri, Belevi Köyü Camisi'ne getirildi.

Burada helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından Yüksel çiftinin cenazeleri, aynı köyde bulunan mezarlıkta yan yana defnedildi.

Cenazeye, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve İlçe Müftüsü Harun Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

Olay

İlçeye bağlı Belevi köyünde, Gülahmet Yüksel ile eşi Gülhanım Yüksel'in yaşadıkları iki katlı ahşap evde, 2 Nisan Salı günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Taşova Belediyesi ve Erbaa Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaşlı çift hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:54 Kaynak: AA

Belevi, Amasya, Taşova, Güncel
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