Yangında hayvanlar yaralandı, insanlar zehirlendi - Son Dakika

Adıyaman'da 200 dönümlük alanda meydana gelen ekili alan yangınında 4 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılırken, hayvanlar alevler arasında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan buğday ve arpa ekili 200 dönümlük alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı. Bu esnada hızla büyüyen yangın, olay yeri yakınlarındaki Ahmet Özilik'e ait evin bahçesindeki samanlığa sıçradı. Samanlık ve evin bahçesinin yanmasıyla büyük bir korku yaşanmaya başladı.

Ekiplerin ve vatandaşların seferber olduğu olay esnasında alevlere müdahalede bulunan 4 kişi dumandan zehirlendi. Zehirlenen kişilere ilk müdahale olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. İlk müdahaleleri yapılan kişiler daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ikamet bahçesinde bulunan 1 at ile 4 keçi de yangında yaralandı. Yaralanan hayvanlar telef olmadan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Tarlalarda çıkan yangın söndürülürken, evin bahçesinin samanlık kısmındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN