Yangında hayvanları kurtarmak isterken hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında hayvanları kurtarmak isterken hastanelik oldu - Son Dakika

Yangında hayvanları kurtarmak isterken hastanelik oldu

6 saat önce

Samsun'da bir evde çıkan yangında ahırda bulunan büyükbaş hayvanları kurtarmak isteyen yaşlı adam hastanelik oldu.

Yangında hayvanları kurtarmak isterken hastanelik oldu, System.String[]

Samsun'da bir evde çıkan yangında ahırda bulunan büyükbaş hayvanları kurtarmak isteyen yaşlı adam hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güneyköy Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Aygün'e (68) ait evde yangın çıktı. Alevler evi ve ahırı sardı. Kadir Aygün kendini evden dışarı atıp ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını alevler arasından kurtarmak istedi. Elinden yanarak yaralanan ve dumandan zehirlenen Kadir Aygün, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev ise Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı İdrarını tutamayınca yangın çıktı! Talihsiz adam feci şekilde can verdi Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 20:11:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangında hayvanları kurtarmak isterken hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]