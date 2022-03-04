Yangında hayvanları telef olan İzmirli besicinin yüzü Bakanlık desteğiyle güldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yangında hayvanları telef olan İzmirli besicinin yüzü Bakanlık desteğiyle güldü

04.03.2022 18:47
Yangında hayvanları telef olan İzmirli besicinin yüzü Bakanlık desteğiyle güldü

İzmir'in Dikili ilçesinde ağılında çıkan yangında besi hayvanlarını kaybeden besicinin mağduriyeti İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hibe edilen 24 küçükbaş hayvanla giderildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde ağılında çıkan yangında besi hayvanlarını kaybeden besicinin mağduriyeti İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hibe edilen 24 küçükbaş hayvanla giderildi.

Muharrem Çetin'in Samanlık Mahallesi'ndeki ağılda geçen yıl ekimde meydana gelen yangında 28 küçükbaş hayvanını kaybetmiş, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletmişti.

Talebi değerlendirilen besicinin ilk etapta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dikili Kaymakamlığı iş birliğinde ağılı onarıldı.

Ardından Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Özgür Baş tarafından kendisine 23'ü keçi ve biri teke olmak üzere 24 küçükbaş hayvan verildi.

Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada Bakanlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerin, çiftçilerin iyi ve kötü günlerinde her zaman yanında olduklarını söyledi.

Besici Muharrem Çetin de yeni hayvanlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bakanlığın herkesin zor zamanında yanında olduğunu ifade eden Çetin, "Allah devletimizden razı olsun. Kimin bu yardıma faydası olduysa Allah hepsinden razı olsun. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. " dedi.

Yangında hayvanları telef olan İzmirli besicinin yüzü Bakanlık desteğiyle güldü
Yangında hayvanları telef olan İzmirli besicinin yüzü Bakanlık desteğiyle güldü
Yangında hayvanları telef olan İzmirli besicinin yüzü Bakanlık desteğiyle güldü
Yangında hayvanları telef olan İzmirli besicinin yüzü Bakanlık desteğiyle güldü

YORUMLAR
500
Atıkların ileri dönüşümüyle 'çiçek gibi kütüphane' kurdular Atıkların ileri dönüşümüyle 'çiçek gibi kütüphane' kurdular 2 bin 300 yaşındaki 'Kybele' ile aslan heykelleri, ziyaretçilerini ağırlıyor 2 bin 300 yaşındaki 'Kybele' ile aslan heykelleri, ziyaretçilerini ağırlıyor

Dikili, Mevla, İzmir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangında hayvanları telef olan İzmirli besicinin yüzü Bakanlık desteğiyle güldü - Son Dakika


Son Dakika
18:39 Oryantal Didem ve Serengil Serengil arasında "kıyafet" diyaloğu canlı yayına damga vurdu: Öyle demeyelim şimdi
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorin ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 19:49:21. #1.11#
SON DAKİKA: Yangında hayvanları telef olan İzmirli besicinin yüzü Bakanlık desteğiyle güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement