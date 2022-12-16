Yangında içerideki yakınına telefonla ulaşan adam "cık dışarı çık" diye haykırdı - Son Dakika
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Yangında içerideki yakınına telefonla ulaşan adam "cık dışarı çık" diye haykırdı

16.12.2022 15:59

Yangında içerideki yakınına telefonla ulaşan adam "cık dışarı çık" diye haykırdı İstanbul Levent'te AVM'de çıkan yangında sırasında bir yakınının içeride olduğunu öğrenen adam, gözyaşlarına hakim olmadı.

Yangında içerideki yakınına telefonla ulaşan adam "cık dışarı çık" diye haykırdı

İSTANBUL - İstanbul Levent'te AVM'de çıkan yangında sırasında bir yakınının içeride olduğunu öğrenen adam, gözyaşlarına hakim olmadı. Yakınıyla telefonda konuştuğu sırada çaresizce bağıran adam "çık dışarı çık" diye haykırdı.

İstanbul Levent'te Metrocity isimli bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Bu sırada içeridekiler tahliye edildi. Yangın sırasında bir yakınının içeride olduğunu anlayan adam, telefonuna sarıldı. Yakınını arayan adam ağlayarak "Çık dışarı çık, yanıyorsunuz" diye haykırdı. Gözyaşlarını da tutamayan çaresiz adam, bir süre daha oradan ayrıldı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında içerideki yakınına telefonla ulaşan adam 'cık dışarı çık' diye haykırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangında içerideki yakınına telefonla ulaşan adam "cık dışarı çık" diye haykırdı - Son Dakika
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