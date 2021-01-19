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Yangında iki atölye kül oldu - Son Dakika

Yangında iki atölye kül oldu

19.01.2021 21:51
Yangında iki atölye kül oldu

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde kereste ve bıçak imalatı yapılan iki atölye, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde kereste ve bıçak imalatı yapılan iki atölye, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'ndeki bir bıçak atölyesinde, saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki kereste atölyesine sıçradı. Atölye çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Atölyeler kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.


Yangında iki atölye kül oldu
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Serinhisar, Yangın, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangında iki atölye kül oldu - Son Dakika


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