Son Dakika Haberleri: Yangında İki Çocuğun Ölümüyle İlgili Yargılanan Anne ve Kayınvalidesi Beraat Etti

Yangında İki Çocuğun Ölümüyle İlgili Yargılanan Anne ve Kayınvalidesi Beraat Etti

2 saat önce

Kastamonu'da evde çıkan yangında iki çocuğun ölümüyle ilgili haklarında dava açılan anne ve babaanneleri, beraat etti.

Yangında İki Çocuğun Ölümüyle İlgili Yargılanan Anne ve Kayınvalidesi Beraat Etti, System.String[]
Kastamonu'da evde çıkan yangında iki çocuğun ölümüyle ilgili haklarında dava açılan anne ve babaanneleri, beraat etti.

Olay, 24 Mart 2016 yılında İhsangazi ilçesinde Çay Mahallesinde ikamet eden Öznur ve Davut G. çiftine ait iki katlı evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında evde tek başlarına bırakılan 2 yaşındaki Eda G. ve 4 yaşındaki Zeynep G. kardeşler hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası çocukların ölümünde ihmalleri olduğu gerekçesiyle çocukların annesi Öznur G. ile babaanneleri Satiye K. hakkında dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan çocukların babaannesi Satiye K, olayda kusuru olmadığı gerekçesiyle beraat ederken, çocukların annesi Öznur G. ise, ailenin daha çok mağdur olmaması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:19 Kaynak: İHA

Kastamonu, Anne, 3. Sayfa
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