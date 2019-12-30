YANGINDA İLK İŞİ KEDİSİNİ KURTARMAK OLDU - Son Dakika
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YANGINDA İLK İŞİ KEDİSİNİ KURTARMAK OLDU

7 saat önce

AVCILAR'da bir binanın girişindeki elektrik panosunun alev alması ile başlayan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

YANGINDA İLK İŞİ KEDİSİNİ KURTARMAK OLDU, System.String[]

AVCILAR'da bir binanın girişindeki elektrik panosunun alev alması ile başlayan yangın, korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ve polisin uyarısı ile evlerini terk edenler arasında bulunan bir kadın, sokağa kedisini de alarak çıktı.

Yangın, Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dilaver Sokak'ta saat 06.30 sıralarında başladı. Bina girişindeki elektrik panosundaki kabloların tutuşması sonucu binanın içerisi bir anda duman ile kaplandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 acil yardım ekipleri kısa sürede geldi. Polis ve itfaiye erleri tek tek kapıları çalarak bina içerisinde bulunanları tahliye etti. Bodrum katında bir kişinin kaldığı ve dışarı çıkmadığı anlaşılınca ısrarla kapısı çalındı. Ancak, bu kişinin gece vardiyasında çalıştığı anlaşıldı. İtfaiye elektrik panosundaki yangını söndürdükten sonra bina içerisindeki dumanı tahliye etti.  Tahliye edilen kişiler arasında bulunan bir kadının da  evden çıkarken yanına  'Minnoş' ismini verdiği tekir cinsi kedisini de aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan bina önünden görüntüler

-İtfaiye, polis ve 112 araçları

-Söndürme çalışmaları

-Evlerinin balkonundan söndürme çalışmalarını izleyenler

-Yangını izleyenler

-Bina sakinleri ile röportaj

-Kedisini alarak dışarı çıkan kadın ile röportaj ve kedisinden görüntüler


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:59 Kaynak: DHA
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