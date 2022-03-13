Yangında iş yeri yanan esnafın zararı, kamu ve STK dayanışmasıyla giderildi - Son Dakika
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Yangında iş yeri yanan esnafın zararı, kamu ve STK dayanışmasıyla giderildi

13.03.2022 02:26

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz ay çıkan yangında iş yeri zarar gören esnafa, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları sahip çıktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz ay çıkan yangında iş yeri zarar gören esnafa, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları sahip çıktı.

Çarşı merkezindeki bir pide ve lahmacun salonunda 5 Şubat'ta çıkan yangında iş yeri zarar gören Hakan Dayan'a destek için Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyar Sağnıç, kamu kurumları ve STK temsilcileriyle görüştü.

Bunun üzerine Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belediye, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından Dayan'a destek sağlandı.

Yaklaşık 130 bin lira hasarın tespit edildiği iş yeri, yapılan destek ve yardımlarla tamamen yenilendi.

Hizmet vermeye başlayan iş yerini ziyaret eden Hişyar Sağnıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumdan haberdar olduktan sonra el birliği yaptıklarını belirterek, "Bu konuda kamu kurumlarını ve STK'leri bilgilendirdik. Herkes örnek olacak bir dayanışma sergilendi ve herkes elinden gelen yardımı yaptı." dedi.

Esnaf Dayan ise yangında iş yerinde 130 bin liralık hasar oluştuğunu anlatarak, zor gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Yangında iş yeri yanan esnafın zararı, kamu ve STK dayanışmasıyla giderildi
Yangında iş yeri yanan esnafın zararı, kamu ve STK dayanışmasıyla giderildi
Yangında iş yeri yanan esnafın zararı, kamu ve STK dayanışmasıyla giderildi

YORUMLAR
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Sivil Toplum Kuruluşları, Bitlis, Tatvan, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangında iş yeri yanan esnafın zararı, kamu ve STK dayanışmasıyla giderildi - Son Dakika


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